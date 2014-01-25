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26 января, 08:31
0
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14
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23 января, 11:27
0
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2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
1
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
14
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
7 августа 2023, 09:30
2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
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Даллас - Сент-Луис - 16 июня 2024

Даллас
16.06.2024, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 25 тур
- : -
Не начался
Сент-Луис
Матч
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Комментарии
Статистика матча Даллас - Сент-Луис
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
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- : -
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Сиэтл
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Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
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Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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