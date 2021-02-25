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Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
3 июня 2020, 09:09
8
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
27 февраля 2020, 23:17
1
«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича
26 сентября 2019, 07:53
2
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС
17 марта 2019, 07:18
1
МЛС. «Лос-Анджелес» на своем поле уступил «Реалу Солт-Лейк» в 1/8 финала
2 ноября 2018, 09:16
1
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Монреаль Импакт - Реал Солт-Лейк - 16 июня 2024

Монреаль Импакт
16.06.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 25 тур
- : -
Не начался
Реал Солт-Лейк
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Монреаль Импакт - Реал Солт-Лейк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Текущие
Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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