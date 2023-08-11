Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру