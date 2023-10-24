Чикаго Файр

Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд