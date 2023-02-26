Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС