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7
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
1
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Ди Си Юнайтед

Монреаль Импакт - Ди Си Юнайтед - 30 мая 2024

Монреаль Импакт
30.05.2024, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
- : -
Не начался
Ди Си Юнайтед
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Монреаль Импакт - Ди Си Юнайтед
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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