Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
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