Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
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