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1
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
25 сентября 2023, 09:22
0
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
25 сентября 2023, 07:54
0
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
24 сентября 2023, 21:57
0
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
19 сентября 2023, 10:48
0
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси
3 августа 2023, 12:34
12
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Сан-Хосе - Орландо Сити - 19 мая 2024

Сан-Хосе
19.05.2024, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 20 тур
- : -
Не начался
Орландо Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сан-Хосе - Орландо Сити
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
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- : -
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Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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