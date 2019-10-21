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Миннесота Юнайтед
Портленд
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
21 октября 2019, 09:47
1
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
3 августа 2019, 13:23
3
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
9 декабря 2018, 09:15
1
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
22 октября 2018, 09:19
2
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
16 августа 2018, 15:17
4
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
21 октября 2019, 09:47
1
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
22 октября 2018, 09:19
2
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
29 июня 2018, 21:20
10
Ибсон хочет вернуться в Россию
17 ноября 2017, 09:16
8
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
1
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
3 августа 2019, 13:23
3
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
9 декабря 2018, 09:15
1
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
16 августа 2018, 15:17
4
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
6 ноября 2017, 07:54
2
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
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Миннесота Юнайтед - Портленд - 19 мая 2024

Миннесота Юнайтед
19.05.2024, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 20 тур
- : -
Не начался
Портленд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Портленд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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