Динамо Хьюстон

Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
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МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
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МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд