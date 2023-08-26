Нью-Инглэнд Революшн

МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии

«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича

Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)

«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона

«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии

«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами

«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции