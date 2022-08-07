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Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
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2
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4
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3
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1
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16 августа 2018, 15:17
4
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
3 августа 2019, 13:23
3
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
9 декабря 2018, 09:15
1
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
16 августа 2018, 15:17
4
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
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2
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
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Портленд - Сан-Хосе - 16 мая 2024

Портленд
16.05.2024, четверг, 05:30
США. МЛС, 19 тур
- : -
Не начался
Сан-Хосе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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