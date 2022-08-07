Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС

«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика

МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»

Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира