Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС

Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»

«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года