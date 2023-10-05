МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды