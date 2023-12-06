Лэмпарда зовут тренировать в МЛС

Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)

«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением

Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона