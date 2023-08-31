Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»