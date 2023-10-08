Ди Си Юнайтед

«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС

Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»

«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире

Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц

МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами

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