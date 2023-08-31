Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)

Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги

Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС