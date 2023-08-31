Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Нэшвилл
Сан-Хосе
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
31 августа 2023, 13:06
1
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
20 августа 2023, 09:20
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
18 июля 2021, 12:41
7
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
31 августа 2023, 13:06
1
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
20 августа 2023, 09:20
1
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
18 июля 2021, 12:41
7
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
1
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
20 августа 2017, 07:59
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Нэшвилл
Сан-Хосе

Нэшвилл - Сан-Хосе - 28 апреля 2024

Нэшвилл
28.04.2024, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 14 тур
- : -
Не начался
Сан-Хосе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Нэшвилл - Сан-Хосе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+