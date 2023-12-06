Нью-Йорк Сити

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Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли