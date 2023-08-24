Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру