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Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
27 февраля 2022, 10:53
1
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
21 мая 2020, 21:40
3
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
27 февраля 2022, 10:53
1
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
21 мая 2020, 21:40
3
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
16 января 2020, 20:54
1
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
15 января 2020, 20:25
6
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
14 января 2020, 11:39
3
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
30 сентября 2019, 11:47
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Цинциннати - Колорадо - 28 апреля 2024

Цинциннати
28.04.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 13 тур
- : -
Не начался
Колорадо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Цинциннати - Колорадо
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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