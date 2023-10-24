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0
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
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Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе - 22 апреля 2024

Лос-Анджелес Гэлакси
22.04.2024, понедельник, 00:00
США. МЛС, 13 тур
- : -
Не начался
Сан-Хосе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
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