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Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
6 декабря 2023, 21:09
0
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 10:05
0
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
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0
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
20 октября 2023, 08:39
0
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
10 августа 2023, 09:40
1
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
6 декабря 2023, 21:09
0
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 10:05
0
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
22 октября 2023, 08:25
0
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
20 октября 2023, 08:39
0
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
10 августа 2023, 09:40
1
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
21 октября 2019, 09:47
1
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
22 октября 2018, 09:19
2
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
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10
Ибсон хочет вернуться в Россию
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МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
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Шарлотт - Миннесота Юнайтед - 22 апреля 2024

Шарлотт
22.04.2024, понедельник, 01:00
США. МЛС, 13 тур
- : -
Не начался
Миннесота Юнайтед
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шарлотт - Миннесота Юнайтед
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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