Нью-Йорк Сити

Клуб МЛС уволил Руни после победы
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
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