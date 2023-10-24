Атланта Юнайтед

В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»