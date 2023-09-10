Канзаc Сити

Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best