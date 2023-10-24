Нью-Йорк Сити

В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС