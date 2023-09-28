Динамо Хьюстон

«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
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Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
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