Филадельфия Юнион

«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
Ибсон хочет вернуться в Россию
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты