«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал