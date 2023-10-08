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1
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
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Ди Си Юнайтед

Сент-Луис - Ди Си Юнайтед - 24 марта 2024

Сент-Луис
24.03.2024, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
- : -
Не начался
Ди Си Юнайтед
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сент-Луис - Ди Си Юнайтед
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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