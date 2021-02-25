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Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
29 января, 23:11
3
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 23:09
0
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
29 января, 22:22
0
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
27 января, 14:47
0
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
27 января, 00:47
3
Товарищеский матч. Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интером Майами» (4:3), Месси и Суарес тоже забили
29 января, 23:11
3
Обзор матча «Аль-Хиляль» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 23:09
0
Форвард «Аль-Хиляля» забил команде Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
29 января, 22:22
0
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
27 января, 14:47
0
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
27 января, 00:47
3
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
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Интер - Монреаль Импакт - 11 марта 2024

Интер
11.03.2024, понедельник, 01:00
США. МЛС, 5 тур
- : -
Не начался
Монреаль Импакт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Интер - Монреаль Импакт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС
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Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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