Атланта Юнайтед

В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей

«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича

«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии

Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»