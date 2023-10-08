Клуб МЛС уволил Руни после победы
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
Клуб МЛС уволил Руни после победы
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»