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1
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
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1
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1
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2 августа 2022, 09:44
4
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
5 октября 2023, 08:16
0
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
23 января 2023, 20:35
1
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
4 августа 2022, 08:16
1
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
2 августа 2022, 09:44
4
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
13 июня 2022, 01:17
2
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
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1
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21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
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Чикаго Файр - Цинциннати - 03 марта 2024

Чикаго Файр
03.03.2024, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 2 тур
- : -
Не начался
Цинциннати
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Чикаго Файр - Цинциннати
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
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- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
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