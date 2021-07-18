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«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру