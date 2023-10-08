Ди Си Юнайтед

Клуб МЛС уволил Руни после победы
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
Клуб МЛС уволил Руни после победы
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)