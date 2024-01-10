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Атлетик
Атлетико
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
29 января, 00:59
0
«Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 12:10
0
Реакция Симеоне на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
28 января, 11:23
2
«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
27 января, 13:54
0
«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
27 января, 13:54
0
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
26 января, 16:16
1
Уткин пошутил о фамилиях баскских вратарей
25 января, 19:42
0
Уткин — о матче «Атлетика» и «Барселоны»: «Чистый восторг»
25 января, 13:50
0
Кубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:4) и вылетела из турнира
25 января, 02:08
6
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
29 января, 00:59
0
«Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 12:10
0
Реакция Симеоне на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
28 января, 11:23
2
«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 28 января
27 января, 13:45
0
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Последние матчи
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Атлетик
Атлетико
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико

Атлетик - Атлетико - 29 февраля 2024

Атлетик
29.02.2024, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
Атлетико
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Таблица
Комментарии
Статистика матча Атлетик - Атлетико
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Кубок
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Текущие
Будущие
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Мальорка
- : -
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Атлетико
- : -
07.02.2024
Атлетик
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
27.02.2024
Мальорка
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Атлетик
- : -
29.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Мальорка
- : -
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Атлетико
- : -
07.02.2024
Атлетик
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
27.02.2024
Мальорка
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Атлетик
- : -
29.02.2024
Атлетико
Россия
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