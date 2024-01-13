Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна
Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
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«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна
Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 22 тур Ла Лиги