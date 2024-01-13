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Мальорка
Реал Сосьедад
Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы
29 января, 20:53
1
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
28 января, 10:23
0
Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна
27 января, 21:10
2
Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
27 января, 16:39
1
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 22 тур Ла Лиги
27 января, 15:03
0
«Мальорка» – «Бетис»: прогноз на матч 22 тура Примеры 27 января
26 января, 18:52
0
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
26 января, 16:16
1
Уткин — о матче «Атлетика» и «Барселоны»: «Чистый восторг»
25 января, 13:50
0
«Вильярреал» – «Мальорка»: прогноз на матч 21 тура Примеры, 20 января
20 января, 11:51
0
«Мальорка» – «Сельта»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:10
0
Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы
29 января, 20:53
1
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
28 января, 10:23
0
Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна
27 января, 21:10
2
Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
27 января, 16:39
1
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 22 тур Ла Лиги
27 января, 15:03
0
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Мальорка
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Тенерифе
0 : 1
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Тенерифе
0 : 1
17.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад

Мальорка - Реал Сосьедад - 06 февраля 2024

Мальорка
06.02.2024, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
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Реал Сосьедад
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Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
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Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Мальорка
- : -
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Атлетико
- : -
07.02.2024
Атлетик
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
27.02.2024
Мальорка
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Атлетик
- : -
29.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Мальорка
- : -
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок. первый матч, первый матч
Атлетико
- : -
07.02.2024
Атлетик
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
27.02.2024
Мальорка
Испания. Кубок. ответный матч, ответный матч
Атлетик
- : -
29.02.2024
Атлетико
Россия
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