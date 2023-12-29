Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Франция
Чили
Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»
23 января, 22:42
8
В живых остался только один человек, бравший ЧМ в качестве игрока и тренера
8 января, 22:46
1
Бубнов определил лучшего игрока мира 2023 года
1 января, 19:52
7
Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира
29 декабря 2023, 21:32
3
Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»
11 декабря 2023, 17:17
6
Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»
23 января, 22:42
8
В живых остался только один человек, бравший ЧМ в качестве игрока и тренера
8 января, 22:46
1
Бубнов определил лучшего игрока мира 2023 года
1 января, 19:52
7
Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира
29 декабря 2023, 21:32
3
Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»
11 декабря 2023, 17:17
6
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Экс-форвард сборной Чили раскритиковал вручение Месси «Золотого мяча»
2 ноября 2023, 11:52
0
Сборная Уругвая обновила собственный мировой рекорд
9 сентября 2023, 12:38
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия разгромила Боливию, Уругвай победил Чили
9 сентября 2023, 08:42
1
«Балтика» согласовала трансфер защитника сборной Чили
25 августа 2023, 12:55
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Франция
Чили

Франция - Чили - 26 марта 2024

Франция
26.03.2024, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Чили
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Франция - Чили
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+