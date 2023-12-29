Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»
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Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира
Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»
Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»
В живых остался только один человек, бравший ЧМ в качестве игрока и тренера
Бубнов определил лучшего игрока мира 2023 года
Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира
Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
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