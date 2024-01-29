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Депортиво Лос Чанкас - Унион Комерсио
Депортиво Лос Чанкас - Унион Комерсио - 29 января 2024
Депортиво Лос Чанкас
29.01.2024, понедельник, 23:00
Перу. Лига 1, 1 тур
- : -
Не начался
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Унион Комерсио
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Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Унион Комерсио
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Мельгар
- : -
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- : -
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- : -
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- : -
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