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Унион Комерсио

Депортиво Лос Чанкас - Унион Комерсио - 29 января 2024

Депортиво Лос Чанкас
29.01.2024, понедельник, 23:00
Перу. Лига 1, 1 тур
- : -
Не начался
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Унион Комерсио
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Унион Комерсио
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Перу. Лига 1
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Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Мельгар
- : -
27.01.2024
Куско
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
27.01.2024
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Спорт Уанкайо
- : -
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Перу. Лига 1, 1 тур
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- : -
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- : -
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Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 1 тур
Мельгар
- : -
27.01.2024
Куско
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
27.01.2024
АДТ
Перу. Лига 1, 1 тур
Спорт Уанкайо
- : -
28.01.2024
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
28.01.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
Атлетико Грау
- : -
28.01.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 1 тур
Карлос Маннуччи
- : -
29.01.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Альянса
- : -
29.01.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Россия
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