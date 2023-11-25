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Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Кубок Азии. Дубль Хуссейна принес Ираку сенсационную победу над Японией (2:1)
Топ-10 самых дорогих игроков Кубка Азии-2024
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
Клопп: «Не слишком расстроюсь, если сборные Салаха и Эндо вылетят на групповом этапе»