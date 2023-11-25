Клопп: «Не слишком расстроюсь, если сборные Салаха и Эндо вылетят на групповом этапе»

Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии

Стало известно, с кем сборная России может сыграть в ноябре 2024 года

Россия хочет сыграть с 86-й сборной мира – предложение уже сделано

В Бахрейне объяснили, почему матч с Россией не состоится в 2023 году