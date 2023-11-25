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Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Кубок Азии. Дубль Хуссейна принес Ираку сенсационную победу над Японией (2:1)
19 января, 16:33
2
Топ-10 самых дорогих игроков Кубка Азии-2024
13 января, 12:53
0
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
10 января, 21:21
1
Клопп: «Не слишком расстроюсь, если сборные Салаха и Эндо вылетят на групповом этапе»
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Кубок Азии, 2 тур
Бахрейн
1 : 0
20.01.2024
Малайзия
Кубок Азии, 1 тур
Южная Корея
3 : 1
15.01.2024
Бахрейн
Кубок Азии, 3 тур
Япония
3 : 1
24.01.2024
Индонезия
Кубок Азии, 2 тур
Ирак
2 : 1
19.01.2024
Япония
Кубок Азии, 1 тур
Япония
4 : 2
14.01.2024
Вьетнам

Бахрейн - Япония - 31 января 2024

Бахрейн
31.01.2024, среда, 14:30
Кубок Азии,
- : -
Не начался
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Япония
Матч
Комментарии
Статистика матча Бахрейн - Япония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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