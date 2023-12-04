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0
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31
Обзор матча «Фиорентина» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
14 января, 22:05
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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Монпелье»
4 декабря 2023, 12:30
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
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0
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» (3:0) и возглавил таблицу
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0
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023
3 ноября 2023, 20:53
0
«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо
12 января, 15:51
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Сосьедаду» предложили арендовать хавбека «ПСЖ»
8 января, 11:06
0
Игрока «Ниццы» посадили в тюрьму за поддержку Палестины
3 января, 16:40
31
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Монпелье
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
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1 : 2
06.01.2024
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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Ренн
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Ницца
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Монпелье
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Бордо
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20.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Амьен
1 : 2
06.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ницца
1 : 0
06.01.2024
Осер

Монпелье - Ницца - 07 февраля 2024

Монпелье
07.02.2024, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Ницца
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Монпелье - Ницца
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
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Гавр
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Сент-Приест
- : -
07.02.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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