«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
Топ-10 прибыльных клубов на рынке за последние 10 лет
«Ювентус» купил защитника «Лилля»
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
Кузяев сделал ассист в матче с «Лионом»
«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
Кузяев сделал ассист в матче с «Лионом»
«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
«Гавр» – «Лион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
«Лион» заплатил 17 миллионов за бельгийского форварда
Топ-10 прибыльных клубов на рынке за последние 10 лет
«Ювентус» купил защитника «Лилля»
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
«Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор