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0
Топ-10 прибыльных клубов на рынке за последние 10 лет
24 января, 20:00
1
«Ювентус» купил защитника «Лилля»
22 января, 21:47
1
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
20 января, 11:45
0
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
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1 : 2
19.01.2024
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3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понталье
0 : 3
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Лион
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Лион - Лилль - 07 февраля 2024

Лион
07.02.2024, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Лилль
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Лион - Лилль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
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Ле-Пюи
- : -
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Страсбур
- : -
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Гавр
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Сент-Приест
- : -
07.02.2024
Валансьен
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Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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