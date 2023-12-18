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«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
25 января, 08:57
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря 2023, 01:11
0
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
9 декабря 2023, 18:16
0
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
30 января 2023, 12:33
1
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
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1
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1
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
9 октября 2018, 07:56
1
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
7 февраля 2018, 01:03
3
«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
25 января, 08:57
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря 2023, 01:11
0
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
9 декабря 2023, 18:16
0
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Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
2 : 0
06.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
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0 : 2
07.01.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
2 : 0
06.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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0 : 2
07.01.2024
Ренн

Сошо - Ренн - 06 февраля 2024

Сошо
06.02.2024, вторник, 22:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Ренн
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Сошо - Ренн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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