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«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции