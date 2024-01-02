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Захарян рассказал, как его выбрали исполнителем стандартов в «Сосьедаде»
21 января, 11:23
1
Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Сосьедад»
20 января, 22:21
2
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
20 января, 16:04
0
Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»
20 января, 14:28
2
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 10:42
0
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
20 января, 16:04
0
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 10:42
0
Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России»
19 января, 10:12
29
Кубок Испании. «Сосьедад» прошел «Осасуну» (2:0), Захарян отыграл весь матч; «Сельта» выбила «Валенсию» (3:1)
18 января, 01:00
0
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе «Сельты» к Давиле
17 января, 16:32
1
Захарян рассказал, как его выбрали исполнителем стандартов в «Сосьедаде»
21 января, 11:23
1
Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Сосьедад»
20 января, 22:21
2
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
20 января, 16:04
0
Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»
20 января, 14:28
2
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 10:42
0
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Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.01.2024
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Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
03.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/16 финала
Аморебьета
2 : 4
07.01.2024
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
0 : 1
07.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
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Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 1
13.01.2024
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Аморебьета
2 : 4
07.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
03.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
0 : 1
07.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.01.2024
Алавес

Сельта - Реал Сосьедад - 23 января 2024

Сельта
23.01.2024, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
Всего ударов по воротам
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Сельта
- : -
23.01.2024
Реал Сосьедад
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Сельта
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23.01.2024
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