Захарян рассказал, как его выбрали исполнителем стандартов в «Сосьедаде»
Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Сосьедад»
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России»
Кубок Испании. «Сосьедад» прошел «Осасуну» (2:0), Захарян отыграл весь матч; «Сельта» выбила «Валенсию» (3:1)
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе «Сельты» к Давиле
Захарян рассказал, как его выбрали исполнителем стандартов в «Сосьедаде»
Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Сосьедад»
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024