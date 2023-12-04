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Обзор матча «Фиорентина» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
14 января, 22:05
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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Монпелье»
4 декабря 2023, 12:30
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
3 декабря 2023, 11:47
0
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» (3:0) и возглавил таблицу
4 ноября 2023, 00:57
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«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023
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Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 0
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Кевийи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Амьен
1 : 2
06.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 0
05.01.2024
Кевийи
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Амьен
1 : 2
06.01.2024
Монпелье

Феньи-Ольнуа - Монпелье - 24 января 2024

Феньи-Ольнуа
24.01.2024, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Монпелье
Матч
Комментарии
Статистика матча Феньи-Ольнуа - Монпелье
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Расинг
- : -
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Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
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- : -
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