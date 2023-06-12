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Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне
Каррера заявил, что Головин входит в число лучших игроков Европы
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
Аленичев выделил лучшего российского игрока в 2023 году
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024