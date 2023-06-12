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Монако
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По
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Монако
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Монако
1 : 3
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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Монако

Родез - Монако - 20 января 2024

Родез
20.01.2024, суббота, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Матч завершен
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Монако
21' S. Muzalimoja Mambo
10' В. Бен-Йеддер (П)
50' В. Бен-Йеддер
58' В. Бен-Йеддер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Родез - Монако
Матч завершен
Замена
Clément Depres ️️️️➡️️ Killian Corredor
77'
Замена
Abdel Hakim Abdallah ️️️️➡️️ Raphael Lipinski
77'
69'
Желтая карточка
Кассум Уаттара
Замена
Andreas Hountondji ️️️️➡️️ Antoine Valerio
69'
Замена
Ахмад Нгуямса ️️️️➡️️ Лука Буаде
64'
Замена
Lorenzo Rajot ️️️️➡️️ Вилитти Юнусса
64'
58'
ГОЛ! 1:3
Виссам Бен-Йеддер
50'
ГОЛ! 1:2
Виссам Бен-Йеддер
46'
Замена
Магнес Аклиуш ️️️️➡️️ Эдан Диоп
28'
Желтая карточка
Тило Керер
ГОЛ! 1:1
Stone Muzalimoja Mambo
21'
11'
Желтая карточка
Виссам Бен-Йеддер
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Виссам Бен-Йеддер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
4
Stone Muzalimoja Mambo
ЦЗ
5
Кевин Бома
ЦЗ
7
Вилитти Юнусса
ОП
10
Ванисс Таиби
АП
2
Лука Буаде
ПП
11
Тайрик Арконт
ПВ
9
Killian Corredor
(К) ЦФ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
8
Antoine Valerio
ЦФ
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛАЗ
3
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Юссуф Фофана
ЦП
4
Эдан Диоп
ЦП
7
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
(К) ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Родез
16
Enzo Crombez
ВР
14
Ахмад Нгуямса
ПЗ
13
Hugo Garie
ЦП
18
Lorenzo Rajot
ЦП
15
Giovanni Haag
ЦП
19
Yannis Verdier
ЦФ
12
Abdel Hakim Abdallah
ЦФ
20
Clément Depres
ЦФ
17
Andreas Hountondji
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Антонен Картилье
ЛЗ
18
Aurélien Platret
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
14
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Магнес Аклиуш
АП
19
Маламин Эфекеле
ПВ
3-1-1-2-3
1
Сибуа
3
4
5
Бома
7
Юнусса
2
Буаде
10
Таиби
11
Арконт
8
6
9
3-2-2-1-2
1
Майецки
2
Вандерсон
5
Керер
3
Матсима
6
Закария
11
Уаттара
8
Фофана
4
Диоп
7
Головин
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
2
Буаде
14
Нгуямса
14
Нгуямса
2
Буаде
7
Юнусса
18
18
7
Юнусса
3
12
12
3
9
20
20
9
8
17
17
8
4
Диоп
15
Аклиуш
15
Аклиуш
4
Диоп
Остались в запасе
Родез
Монако
16
Enzo Crombez
ВР
13
Hugo Garie
ЦП
15
Giovanni Haag
ЦП
19
Yannis Verdier
ЦФ
16
Филипп Кен
ВР
12
Антонен Картилье
ЛЗ
18
Aurélien Platret
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
14
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Enzo Crombez
ВР
13
Hugo Garie
ЦП
15
Giovanni Haag
ЦП
19
Yannis Verdier
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Антонен Картилье
ЛЗ
18
Aurélien Platret
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
14
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Родез - Монако
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
5
10
Офсайды
3
3
Количество передач
298
640
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
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Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
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