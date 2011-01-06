Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Англия
Бельгия
Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни
11 января, 13:04
1
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
9 января, 16:00
2
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
9 января, 14:50
1
Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
8 января, 10:47
0
Швайнштайгер предсказал победителей Евро-2024, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги
6 января, 10:34
11
Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни
11 января, 13:04
1
Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
8 января, 10:47
0
Швайнштайгер предсказал победителей Евро-2024, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги
6 января, 10:34
11
Экс-футболистка сборной Англии найдена мертвой в лесу
29 декабря 2023, 18:00
1
В Англии предсказали, с кем сыграют в финале Евро-2024
3 декабря 2023, 13:10
1
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
9 января, 16:00
2
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
9 января, 14:50
1
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
19 декабря 2023, 23:38
2
Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024
19 декабря 2023, 18:49
0
Куртуа решил не ехать на Евро-2024
6 декабря 2023, 16:32
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Англия
Бельгия

Англия - Бельгия - 26 марта 2024

Англия
26.03.2024, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Бельгия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Англия - Бельгия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+