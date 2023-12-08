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2 декабря 2022, 11:35
7
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ
13 сентября 2023, 23:18
1
Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe
19 декабря 2022, 20:17
6
«После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики
2 декабря 2022, 21:41
2
«Девочки переволновались». Экс-судья Николаев оценил работу женской бригады на матче Германии
2 декабря 2022, 11:35
7
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
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3
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор
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Коста-Рика - Сальвадор - 03 февраля 2024

Коста-Рика
03.02.2024, суббота, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Сальвадор
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Коста-Рика - Сальвадор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
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Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
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Россия
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