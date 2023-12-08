Коста-Рика

Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ
Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe
«После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики
«Девочки переволновались». Экс-судья Николаев оценил работу женской бригады на матче Германии
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ
Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe
«После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики
«Девочки переволновались». Экс-судья Николаев оценил работу женской бригады на матче Германии
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор
Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызвали игрока, родившегося в другой стране
Алтидор: «Только моя девушка может хватать меня за соски!»
Товарищеский матч. Перу обыграла Ямайку, Эквадор был сильнее Сальвадора, Канада не без труда одолела Кюросао