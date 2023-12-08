Коста-Рика

«После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики

Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ

«После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики

Тренер сборной Коста-Рики узнал о смерти помощника во время матча с ОАЭ

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